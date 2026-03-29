Direği devirdi, lastiği patladı: TIR olay yerinden kaçtı

Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol ortasındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, TIR'ın ön kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada ayrıca aracın lastiklerinden birinin patladığı öğrenildi.

HASARLI ARAÇLA KAÇTI

Kazanın ardından olay yerinde durmayan sürücünün, hasarlı TIR ile yoluna devam ettiği belirtildi. Trafikte ilerleyen hasarlı aracın diğer sürücüler için risk oluşturduğu ifade edilirken, TIR'ın Kestel girişinde gözden kaybolduğu bildirildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İddiaya göre polis ekipleri tarafından kısa süre sonra TIR'ın durdurulduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.