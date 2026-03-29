  • Direği devirdi, lastiği patladı: TIR olay yerinden kaçtı
Direği devirdi, lastiği patladı: TIR olay yerinden kaçtı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakı Mahallesi'nde iş çıkışı saatlerinde meydana gelen TIR kazası trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

IHA29 Mart 2026 Pazar 16:17
Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol ortasındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, TIR'ın ön kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada ayrıca aracın lastiklerinden birinin patladığı öğrenildi.

HASARLI ARAÇLA KAÇTI

Kazanın ardından olay yerinde durmayan sürücünün, hasarlı TIR ile yoluna devam ettiği belirtildi. Trafikte ilerleyen hasarlı aracın diğer sürücüler için risk oluşturduğu ifade edilirken, TIR'ın Kestel girişinde gözden kaybolduğu bildirildi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İddiaya göre polis ekipleri tarafından kısa süre sonra TIR'ın durdurulduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • TIR kaza
  • Barakfakı Mahallesi
  • trafik tehlikesi

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
