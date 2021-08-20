İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2021 Cuma / 12 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5418
  • EURO
    9,9783
  • ALTIN
    490.016
  • BIST100
    1437.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Direksiyon başında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Güncel

Direksiyon başında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Gaziantep'te, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirerek, kaldırıma çarpan Memik Yiğit (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA20 Ağustos 2021 Cuma 13:15 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:15
ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Memik Yiğit, 27 L 4613 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Yiğit'in kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Yiğit'i direksiyon başında baygın görenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yiğit'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Memik Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.