İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8417
  • EURO
    7,7045
  • ALTIN
    376.425
  • BIST100
    109861
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Güncel

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde direksiyon başında kalp kiriz geçiren sürücü, arkadan başka bir araca çarparak hayatını kaybetti.

IHA15 Haziran 2020 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:28
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, belediyede çalışan Selahattin Karayılan (47), kullandığı otomobilin direksiyonunda kalp krizi geçirdi. Fenalaşan sürücü başka bir araca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.