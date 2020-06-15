IHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:28 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 14:28

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, belediyede çalışan Selahattin Karayılan (47), kullandığı otomobilin direksiyonunda kalp krizi geçirdi. Fenalaşan sürücü başka bir araca çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.