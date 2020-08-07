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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Antalya'da otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan adamın daha önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

IHA07 Ağustos 2020 Cuma 13:00 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 13:00
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Serik ilçesinde televizyon tamirciliği yapan Haktan Özsoy (50) 12 yaşındaki oğlu Adnan Özsoy’la beraber evine dönerken Karadayı-Boğazkent yolunda direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Bu esnada yoldan çıkan aracı Adnan Özsoy, soğukkanlı bir şekilde durdurmayı başardı. Yoldan geçenlerin durumu fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Özsoy, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası olan Özsoy’un daha önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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