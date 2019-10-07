21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,2762
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü korkuluklar kurtardı

ESENLER'de direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü, korkuluklara çarparak kaza yaptı. O-3 Otoyolu'na uçmaktan korkuluklar sayesinde kurtulan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Esenler Birlik Mahallesi'nde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen bir kişi, korkuluk demirlerine çarparak kaza yaptı. Kaza, Birlik Mahallesi 835. Sokak'ta 00:00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen 34 ND 2626 plakalı otomobilin sürücüsü, iddialara göre direksiyon başında seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon başında yığılan sürücünün kullandığı otomobil, sokağın bitiminde korkuluk demirlerine çarparak durabildi. Korkuluk demirleri sayesinde O-3 Otoyolu'na uçmaktan kurtulan otomobili gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, itfaiye yardımıyla kalp krizi geçiren sürücüyü otomobilden çıkardı. Ambulansa alınan sürücü, hastaneye sevk edildi.  Kalp krizi geçiren sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. 

İnanılmaz olay! Geri dönüp kendilerini kovalayan polisi kurtardılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, çirkin paylaşım için özür diledi

ABD, çirkin paylaşım için özür diledi

'Tefrika çıkarmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar'

'Tefrika çıkarmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar'

30 yılın en kötü Galatasaray’ı

30 yılın en kötü Galatasaray’ı

'Gayrimenkulde güçlü büyüme 2020’de başlar'

'Gayrimenkulde güçlü büyüme 2020’de başlar'

İsrail'de 'İran' paniği: Yenisini geliştirecekler!

İsrail'de 'İran' paniği: Yenisini geliştirecekler!

'Volkswagen, yabancı yatırımı tetikleyecek'

'Volkswagen, yabancı yatırımı tetikleyecek'

İçine şeytan girdi dediği çocuğunu haşladı

İçine şeytan girdi dediği çocuğunu haşladı

Annelerin firari doktor isyanı

Annelerin firari doktor isyanı
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA