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Direksiyon başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Düzce'de, otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren Orhan Peker (65) hayatını kaybetti.

DHA9 Kasım 2021 Salı 13:31 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 13:31
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Olay, saat 10.00 sıralarında Kuyumcuzade Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki 81 AP 557 plakalı otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Orhan Peker olduğu belirlenen kişinin öldüğü saptandı. İlk tespitlere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Orhan Peker'in, Çay Mahallesi'ndeki evine giderken yolda rahatsızlandığı ifade edildi.

Acı haberi alıp gelen Orhan Peker'in yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Peker'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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