DHA 10 Ağustos 2021 Salı 17:48 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:49

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, şoförünün direksiyon başında uyuduğu ileri sürülen kum yüklü TIR, yem bayisine daldı. TIR şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Aydın-Denizli karayolunda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Mehmet Sümberli (57) yönetimindeki 20 GD 559 plakalı kum yüklü TIR, iddiaya göre sürücüsü direksiyon başında uyuyunca kontrolden çıkıp yol kenarındaki yem bayisine daldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Sümberli, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Bayideki kamyonet ve yem çuvalları zarar görürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.