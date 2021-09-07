Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü köprüden uçtu

DHA 7 Eylül 2021 Salı 00:53 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 00:53

Kaza, akşam saatlerinde Karaman- Ereğli karayolun Ayrancı girişinde meydana geldi. Mehmet Göl yönetimindeki 42 V 401 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp köprüden uçtu. Metrelerce yükseklikten alt yola düşen otomobile bu sırada seyir halinde olan Levent Sönmez yönetimindeki 70 DV 103 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücü Mehmet Göl ile araçta bulunan Beyza Göl ve Ümmü Göl yaralandı. Diğer araç sürücüsü Sönmez ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.