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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı: 1 ölü

Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü öldü, 4 kişi yaralandı.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 14:53 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 14:53
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Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde Deniz Köse'nin (28) kullandığı 34 LU 6872 otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Köse'nin cesedi ile araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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