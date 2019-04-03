Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Diriliş Ertuğrul 142.bölümde neler oldu?

''Diriliş Ertuğrul 142.bölümde neler oldu?'' sorusu fragmanların yayınlanması ile birlikte merak edilmeye başlandı. TRT 1'in en sevilen ve milyonları ekrana kilitlemeyi başaran dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta. Reyting rekortmeni olan Diriliş Ertuğrul 142. yeni bölümüyle bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm tanıtımları yayınlandı. Ertuğrul'un Alıncak'ı ele geçirip konuşturması izleyicileri heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Ertuğrul Bey, Alıncak'ı konuşturmak için tüm işkence yöntemlerini denemey başlıyor. Alıncak ise konuşmamak için ölmeyi tercih ediyor. Albastı açığa çıkmamak için Alıncak'ı öldürmenin peşinde. Bamsı ise bütün bunlar karşısında çılgına dönüyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ DİRİLİŞ ERTUĞRUL 143. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 143. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 142. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul Bey, Alıncak ve Albastı’yı Mergen’i kurtarmak için yaptığı baskında elinden kaçırmış, oğlu Gündüz’de yaralanmıştı. Fakat Ertuğrul bey intikam için yeni bir oyun kurdu ve Alıncak’ı tuzağına çekmeyi başarmıştı. Dragos'un tertibi başkaydı; Mergen'in son yazdığı mektupta güya Keykavus'un Söğüt kırsalında olduğunda bahsediliyordu... Tabi ki bu Alıncak için bir tuzak olarak planlanmıştı. Dragos'un Beybolat'la (Albastı) kurduğu tertipse Ertuğrul’un Alıncak’ı tuzağa çekip öldürmesi ihtimali üstüne kuruluydu. Bu minvalde Dragos bu tuzağın yerini Beybolat'a haber verecek, Beybolat da hemen ardından yorgun düşmüş Kayılara saldırıp Ertuğrul'u öldürecekti... Fakat Alıncak kendisi de bilmeden bu oyunu bozdu; Dragos'u yollamadı. "Sen de bizimle geliyorsun" dedi... Ertuğrul Bey’in planı işe yaradı ve Alıncak’ı yakaladı.

Sıra Dragos ve Albastı’daydı. Karşı tarafta Beybolat Kayı obasına karıştırmak için Bamsı üzerinden yaptığı planlarda Sırma’yı kullanmaya başlamıştı. Yaptığı ziyaretlerle Hafsa’yı işleyen Sırma, Bamsı’nın ailesinde Kayı obasından göçme fikrinin oluşmasını sağlamıştı. Peki, tüm bunların sonucunda Alıncak, Albastı’nın kim olduğunu Ertuğrul Bey’e söyleyecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU NEDİR?

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey’den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey’in büyük oğlu Ural’ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey’in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları’nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul’un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey’i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak.