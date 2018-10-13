Diriliş Ertuğrul’a 3 yeni oyuncu katıldı

Yeni sezon çekimleri devam eden 'Diriliş Ertuğrul'da oyuncu kadrosuna giren isimler İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız oldu.

Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" dizisinin kadrosunda yer almıştı.

(Milliyet)