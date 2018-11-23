Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziği İnce'yi rahatsız etti

Bugüne kadar girdiği seçimlerin hepsinden yenilgiyle ayrılan CHP'li Muharrem İnce bu kez 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde İstanbul'dan aday olmak istiyor. Seçim dönemlerinde sosyal medya hesabını daha sık kullanan İnce, dün paylaştığı mesajında TRT ile ilgili eleştirilerine devam etti ve mesajının sonuna "TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 02122321200 arayın kendiniz dinleyin :) " cümlesini koydu.

Diriliş Ertuğrul'un müziği rahatsız etti

İnce'nin telefon numarasını verdiği TRT santralinde kanalın en çok sevilen dizilerinden biri olan ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği çalıyor.

Söz konusu paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda tepki mesajı gelirken, kimi kullanıcılar "Diriliş Ertuğrul'un müziğinden neden rahatsız oldunuz" yorumunda bulundu.

(Yeni Şafak)