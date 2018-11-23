Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diriliş Ertuğrul'un jenerik müziği İnce'yi rahatsız etti

CHP'nin başına geçmek isteyen, yenilince bu kez Cumhurbaşkanı adayı olan ancak bir kez daha kaybeden Muharrem İnce, yerel seçimlerde de aday olabileceğinin sinyalini vermişti. İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takipçilerine TRT Radyo'nun santralinin aranması çağrısında bulundu. İnce'nin telefon numarasını verdiği santralde Diriliş Ertuğrul'un müziği çalıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bugüne kadar girdiği seçimlerin hepsinden yenilgiyle ayrılan CHP'li Muharrem İnce bu kez 31 Mart'taki yerel seçimler öncesinde İstanbul'dan aday olmak istiyor. Seçim dönemlerinde sosyal medya hesabını daha sık kullanan İnce, dün paylaştığı mesajında TRT ile ilgili eleştirilerine devam etti ve mesajının sonuna "TRT İstanbul Radyosu'nun santralini 02122321200 arayın kendiniz dinleyin :) " cümlesini koydu.
 
Diriliş Ertuğrul'un müziği rahatsız etti
 
İnce'nin telefon numarasını verdiği TRT santralinde kanalın en çok sevilen dizilerinden biri olan ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği çalıyor.
 
Söz konusu paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda tepki mesajı gelirken, kimi kullanıcılar "Diriliş Ertuğrul'un müziğinden neden rahatsız oldunuz" yorumunda bulundu.
 
 
(Yeni Şafak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara´da kreşte akıl almaz işkence

Ankara´da kreşte akıl almaz işkence

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Canı sıkılan insanların güldüren anları

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Maç değil antrenman! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de yer yerinden oynayacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA