'Diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldü' iddiası

Merkez Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ay (39), halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil servisteki ilk müdahalede 15 gün önce 6 dişini çektirdiği belirlenen Ay'ın, gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesi şoka girdiği tespit edildi.

Solunum cihazına bağlanan Ay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Ay'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.