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Dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 yükselerek 21 milyar 659 milyon dolara, ithalatı yüzde 15,5 artışla 34 milyar 186 milyon dolara çıktı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Dış ticaret rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artışla 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 yükselerek 12 milyar 527 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mayıs 2022'de yüzde 64 iken geçen ay yüzde 63,4'e geriledi.

İhracat, ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 artışla 102 milyar 476 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 artışla 158 milyar 498 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-mayıs döneminde yüzde 29,3 yükselerek 56 milyar 22 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2022'de yüzde 70,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 64,7'e geriledi.

- ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta yüzde 15,6 artarak 17 milyar 434 milyon dolardan 20 milyar 162 milyon dolara çıktı. Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 21 milyar 263 milyon dolardan 26 milyar 60 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayısta 5 milyar 898 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 19,4 artarak 46 milyar 222 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,4 oldu.

  • Dış ticaret istatistikleri
  • dış ticaret
  • ihracat

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