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Dışarda çalışmak yasaklandı! KKTC kavruluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hafta başından bu yana etkili olan yüksek sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aşırı sıcaklar nedeniyle Perşembe gününden 27 Temmuz Pazar'a kadar 12.00 ila 16.00 saatlerinde dışarıda sürekli çalışmanın yasaklandığını duyurdu.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 20:09 - Güncelleme:
Dışarda çalışmak yasaklandı! KKTC kavruluyor
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KKTC Meteoroloji Dairesi yaptığı tahminlerde, Ada'daki hava sıcaklığının 22-28 Temmuz'da, iç kesimlerde 41-44, sahillerde ise 34-37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

Başkent Lefkoşa'da bugün gündüz saatlerinde 42 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların, aynı seviyede pazar gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

Gazimağusa kentinde ise öğle saatlerinde hava sıcaklıkları 37-38 derece civarında kaydedildi.

Lefkoşa'daki caddelerde bulunan bazı termometreler ile araç göstergeleri sıcaklığı 49 derece olarak gösterirken, uzmanlar caddelerdeki termometrelerde aşırı sıcak altında gerçek değerin üzerinde bir veri ile karşılaşılabileceğini belirtti.

DIŞARDA ÇALIŞMAK YASAKLANDI

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aşırı sıcaklar nedeniyle Perşembe gününden 27 Temmuz Pazar'a kadar 12.00 ila 16.00 saatlerinde dışarıda sürekli çalışmanın yasaklandığını duyurmuştu.

Lefkoşa'da sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için su ve dondurma tüketmeye özen gösterirken, kıyı şeridindeki şehirlerdekiler serinlemek için denizi tercih ettiler.

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