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Dışişleri Bakan Yardımcıları, BM 79. Genel Kurulu marjında diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcıları, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında diplomatik temaslarda bulunarak çeşitli toplantılara katıldı.

AA26 Eylül 2024 Perşembe 23:50 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcıları, BM 79. Genel Kurulu marjında diplomatik temaslarda bulundu
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından, bakan yardımcılarının, BM 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin katıldığı 26. MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "BM Geleceğin Zirvesi'nin çıktıları ile MIKTA kalkınma ajansları arasındaki işbirliğinin" güçlendirilmesi hususları ele alındı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Ekinci, BM 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Tacikistan'ın düzenlediği "Yükselen Denizler ve Eriyen Buzullar Arasında Kolektif Su Geleceğimizi Güvence Altına Almak" Temalı Bakanlar Düzeyindeki Toplantı'ya da katıldı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, buradaki konuşmasında, sürdürülebilir kalkınmaya katkı için su alanında uluslararası işbirliğine olan ihtiyacı vurguladı.

SUDAN'DAKİ GELİŞMELER

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran da, 79. BM Genel Kurulu toplantısı marjında, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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