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Dışişleri Bakan yardımcılıkları yeni atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 00:26 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan yardımcılıkları yeni atama
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.

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