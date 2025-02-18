Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Bağdat'ta temaslarda bulundu

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Bakan Yardımcısı Ekinci'nin Bağdat'taki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Buna göre, Ekinci, Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Irak arasında enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Ekinci, Irak'ta enerji alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri ve uluslararası şirketlerin temsilcileri ile de Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Ekinci, Irak Dışişleri Kıdemli Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile de görüştü.

Görüşmede, Irak ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Ekinci ayrıca, Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim'le bir araya geldi.

Görüşmede, Kalkınma Yolu başta olmak üzere bağlantısallık projeleri ele alındı.