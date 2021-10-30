Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Brüksel'de Türk kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:07 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 16:07

Kaymakcı, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde Belçika'daki Türk derneklerinin, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türk bursiyer öğrencilerle buluştu.

Belçika'daki Türklerin iş, eğitim, sivil toplum dünyasında gelişen rolünden gurur duyduğunu söyleyen Kaymakcı, Brüksel'in hem AB hem NATO hem diğer uluslararası kurumlar açısından önemli fırsatlar sunduğunun ve Türklerin buralarda görev alması gerektiğinin altını çizdi.

Kaymakcı, kültürler ve medeniyetler arasında hızlı bir karşılaşmanın yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Önyargılı yaklaşmadan, genelleşmeden sorunun çözümüne yönelik adımları birlikte atmalıyız." diye konuştu.

Gençlerin Ufuk Avrupa, Erasmus, Avrupa Dayanışma Programları, Avrupa Koleji, Jean Monnet bursları gibi programlardan faydalanmasının önemi vurgulayan Kaymakcı, kendisinin de Avrupa Koleji bursiyeri olduğunu söyledi.

Kaymakcı, "İslam'a yapıştırılan" şiddet unsurunu en iyi şekilde ortadan kaldıracak ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de AB ile ilgili farklı alanlarda yetişmiş çok kişi olduğuna dikkati çekti.

Bu kişilerin AB ile ilişkiler rayına oturduğunda çok iyi adımlar atacağına inandığını belirten Kaymakcı, Türkiye'nin spordan eğitime pek çok alanda "Avrupalı" olduğunu kaydetti.

Kaymakcı, toplantıda katılımcıların öneri ve sorunlarını dinledi, onlarla ortak paydadaki konularda Türklerin rolünün ve Türkiye-AB projelerinin nasıl geliştirileceği ve çeşitlendirileceğini değerlendirdi.

Toplantıya, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ile Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen de katıldı.