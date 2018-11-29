Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 3,5 milyondan fazla Suriyeli uyum içinde yaşıyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Uluslararası Göç Örgütünün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 109. Konsey oturumunda konuştu.

Göç sorunun Türkiye için yeni bir konu olmadığını hatırlatan Kıran, Türkiye'nin tıpkı bugün olduğu gibi yüzyıllardır zulüm ve istikrarsızlıklardan kaçanlara "empati ve merhamet kültürüyle" ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Dünyada en fazla "mülteciye" ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Kıran, bu insanların yaşamını daha iyi hale getirmek için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladı.

Yavuz Selim Kıran, 3,5 milyondan fazla Suriyeli ve çeşitli milletlerden gelen yüz binlerce göçmenin Türkiye'de uyum içinde ve en önemlisi hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşadığının altını çizdi. Kıran, hükümetin, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu insanların ihtiyaçlarına yönelik 33 milyar dolardan fazla para harcadığına işaret etti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde barış içinde yaşayan Suriyelilerin yasal çalışma haklarına da sahip olduklarını anlatan Kıran, "Onlara, barınak, gıda, gıda dışı ürünler, sağlık, eğitim ve psikososyal desteği sağlıyoruz." dedi.

Kıran konuşmasında, görevine geçen ay başlayan IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino ile IOM'in en yeni üyesi Özbekistan'ı tebrik etti.

Salı akşamı İsviçre'ye gelen Kıran, Lozan Türk Birliği'nde vatandaşlarla buluşmuş, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "Afganistan Konferansı"nda Türkiye'yi temsil etmiş ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun taşınacağı yeni binayı gezerek incelemelerde bulunmuştu.