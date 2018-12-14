Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: (Rus yetkililer) Vize serbestisi konusunda bize somut ve çözüm odaklı bir teklifle geldiler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya’nın umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz seyahat edebilmesine pozitif baktığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kıran, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmada, iki ülke iş birliğinin dört bir koldan gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

İki ülke arasındaki atlatılan çok büyük krizlere rağmen bu ilerlemenin başarıldığına dikkat çeken Kıran, karşılıklı olarak krizleri aşma iradesi sayesinde bugünkü noktaya gelindiğini ifade etti.

Kıran, karşılıklı irade ve samimiyet var olduğu sürece diğer meselelerin de çözüleceğine işaret ederek, sorunların aşıldıkça iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmelerde gündeme getirilen en öncelikli konulardan birisinin vize kolaylığı değil, vize serbestisi olduğunu aktaran Kıran, “(Rus yetkililer) Önce bize vize kolaylığı ile geldiler. Bundan tatmin olmayacağımızı söyledik. Sonra vize serbestisi konusunda bize somut ve çözüm odaklı bir teklifle geldiler. Aşama da mesafe de katettik. Umuma mahsus pasaportlara da vizesiz seyahat sağlanması için artık bize sunacakları yeni bir takvim ve aşama kalmadı. Negatif de değiller, aksine pozitifler.” ifadelerini kullan

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dayton Anlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 14 Aralık 1995

Dayton Anlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 14 Aralık 1995

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA