İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,575
  • EURO
    36,5604
  • ALTIN
    2900.17
  • BIST100
    9395.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası İstanbul'da toprağa verildi
Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası İstanbul'da toprağa verildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın vefat eden babası Durmuş Yılmaz'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 18:06 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası İstanbul'da toprağa verildi
ABONE OL

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında vefat eden Yılmaz için ikindi vakti Üsküdar Sefa Tepesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende taziyeleri, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve kardeşi eski Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz ile diğer aile üyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Mustafa Şen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, milletvekilleri, bazı yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Durmuş Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • nuh yılmaz
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı
  • cenaze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.