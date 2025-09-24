İSTANBUL 26°C / 18°C
24 Eylül 2025 Çarşamba
  Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in savaş suçları tehlikeli şekilde tırmandı
Güncel

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in savaş suçları tehlikeli şekilde tırmandı

BM 80. Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İİT'in Gazze'deki soykırıma karşı ortaya koyduğu çabaları anlattı. Burada işgalci İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarının 'tehlikeli şekilde tırmandığını' vurgulayan Yılmaz, Güvenlik Konseyi'ni acil önlemler almaya çağırdı.

24 Eylül 2025 Çarşamba 01:16
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz: İsrail'in savaş suçları tehlikeli şekilde tırmandı
Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), "Filistin sorunu da dahil Orta Doğu'daki durum" başlıklı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı temsilen konuştu.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin ortak görüşlerine yer verdiği konuşmasında Yılmaz, "İİT, bu kutsal Konsey'in (BMGK) dikkatini, İsrail işgal gücünün Filistin halkına ve insanlığa karşı işlediği savaş suçlarının tehlikeli bir şekilde tırmanmasına çekmektedir." dedi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail işgal gücünün eylemlerinin etnik temizlik, yasa dışı abluka, açlığın bir savaş aracı olarak kullanılması, sömürgeci yerleşim ve apartheid politikaları, yerleşimci sömürgecilik ve terörizm eylemleri, toprak müsaderesi ve ev devri, İslami ve Hristiyan kutsal alanlarına saldırılar da dahil, soykırım eylemleri ve insanlığa karşı suçlar olduğunu ve Kudüs'teki kutsal alanlardaki tarihi statükonun ciddi bir ihlalini teşkil ettiğini belirtiyoruz."

ULUSLARARASI ADALET DİVANINA SUNULAN DAVANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, 25 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, İsrail'in 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanına (UAD) sunulan davanın önemine ilişkin kararını yeniden teyit ettiklerini bildirdi.

"Bu nedenle, Güvenlik Konseyi'ni, İsrail'i bu soykırım eylemlerinden sorumlu tutmak için acil önlemler almaya çağırıyoruz." diyen Yılmaz, bu önlemler arasında, kan dökülmesi başta olmak üzere tüm suçları durdurmanın ve Filistin halkının korunmasını sağlamak için 7. madde kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasının da yer aldığını belirtti.

Nuh Yılmaz, "Bu nedenle, Gazze Şeridi'nde erken toparlanma ve yeniden yapılanmaya olanak sağlamak, zorla yerinden edilmeyi reddetmek ve Filistin halkının topraklarında kalmasını sağlamak amacıyla Arap İslam İşbirliği Teşkilatı yeniden yapılanma planının acilen uygulanmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün 12 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda "ezici bir çoğunlukla" kabul edilmesiyle ilgili New York Deklarasyonu'nun kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladığını dile getirdi.

BMGK'nin Filistin konusunda atması gereken adımları değerlendiren Yılmaz, "Güvenlik Konseyi'nin, Filistin Devleti'nin, BM'ye tam üye olarak kabulünü onaylamak da dahil, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için görevlerini üstlenmesinin zamanının geldiğini yineliyoruz." diye konuştu.

