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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta yapacağı Filistin ve İsrail ziyaretleri kapsamında mevkidaşlarının yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, 2010'da Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilen Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere yarın Filistin'i ziyaret edecek.

Ziyareti kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanan Çavuşoğlu'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs'ta ise İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapması öngörülüyor. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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