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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 6 Şubat'ta ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy gündemdeki konular hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD yönetiminin Suriye'den çekilme kararına ilişkin olarak "Çekilme YPG'ye hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı" değerlendirmelerde bulundu. 

Basın toplantısında İdlib mutabakatına da değinen Aksoy, "Provokasyonların mutabakatı aşındırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, ABD'ye gidecek

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat tarihinde Washington'da düzenlenecek DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'un dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceğini söyledi.

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