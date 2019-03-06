Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaş ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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