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Türkiye'den ABD'ye elebaşı Şahin Cilo için nota! O teröristin iadesi istendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Mazlum Kobani bir teröristir ve müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. ABD'ye yazılı nota ile görüşme olamaz diye bildirdik.' dedi. Adalet Bakanı Gül ise, 'Mazlum Kobani'nin ABD'ye girdiği an tutuklanmasını talep ettik. Bu teröristin Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suriye'de terör örgütü PKK'nın paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin sözde komutanı elebaşı Ferhad Abdi Şahin'nin (Mazlum Kobani) ABD'ye davet edilmesine sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Mazlum Kobani bir teröristir ve müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. ABD'ye yazılı nota ile görüşme olamaz diye bildirdik.

Hakkında kırmızı bülten olan biriyle (Terörist Mazlum Kobani) müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez."

Adalet Bakanı Gül'ün açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin terörle mücadelesini kimse sorgulayamaz. Kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. YPG'li teröristin kırmızı bültenle aranmasından dolayı, Amerika'nın bu kişiyi ABD'ye gitmesi durumunda yakalayıp iadeli etmelidir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklanması için yazışma yapılacak. Amerika'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir hatırlatma yapıldı."

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