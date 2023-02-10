Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı mevkidaşlarıyla telefonda Türkiye'deki depremleri görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Michael Martin ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, felaketin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana, taziyelere ilişkin 50'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.