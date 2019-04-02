Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de Yeni Zelanda zirvesinde konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de Yeni Zelanda zirvesinde konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye terörün her türlüsüne karşıdır. İslam'ı terörle yan yana gösterenler terörü besliyor' dedi.
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