Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM'nin bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu için 'Raportörün özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli.' dedi.
- AA
Birleşmiş Milletler'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli." ifadelerini kullandı.
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