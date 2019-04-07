Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Boukadoum ile telefonda görüştü.
Görüşmeye ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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