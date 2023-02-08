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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depreme ilişkin taziyeleri kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri nedeniyle birçok ülkeden taziye telefonlarını ve mesajlarını kabul etti.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 19:57 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depreme ilişkin taziyeleri kabul etti
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Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, Nepal Dışişleri Bakanı Bimala Rai Paudyal, Fildişi Sahili Dışişleri Bakanı Kandia Camara, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim bin Abdullah el-Cabir es-Sabah, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi yer aldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva Duran, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ve Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara da mesajla Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu, depremlere ilişkin taziyeleri kabul etmek için şu ana kadar 44 telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  • kahramanmaraş
  • pazarcıık

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