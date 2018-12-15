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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı görüştü.

Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Doha Forum ve Uluslararası Kriz Grubu tarafından düzenlenen "Ortadoğu'da ve Körfez'deki Bölgesel Fay Hatlarının İstikrara Kavuşturulması" temalı öğle yemeğine katıldı.

Çalışma yemeğinde, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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