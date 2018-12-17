Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Esed ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esed ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim." dedi.

Çavuşoğlu, "Biz hiçbir zaman, 'Esed'in yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esed kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esed ile çalışacağız' ya da 'Esed'i tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim." şeklinde konuştu.