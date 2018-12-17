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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma yapıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'FBI, ABD'de 15 eyalette FETÖ ile ilgili çalışma yapıyor.' dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma başlattı" ifadesini kullandı.
 
Çavuşoğlu konuya ilişkin, "New Jersey'de tutuklamalar başladı" ifadesini kullandı.
 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptığı açıklamalarda, "Esad ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim" ifadesini de kullandı.
 
"FETÖ ÜYESİ 84 KİŞİLİK LİSTEYİ ABD'YE SUNDUK"
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, elebaşı Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını hatırlatarak, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek." ifadesini kullanmıştı.

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