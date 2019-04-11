Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Le Drian, telefon görüşmesi yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.
Dışişleri Bakanlığı, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle '24 Nisan'ı anma günü' ilan etmesini şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yapmıştı.
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