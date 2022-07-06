Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Endonezya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında, çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle Sayın Bakanımız, Dönem Başkanlığını yürütmekte olduğumuz MIKTA'nın 21'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na 7 Temmuz günü ev sahipliği yapacaktır. Sayın Bakanımızın anılan toplantılar kapsamında ikili görüşmeler de yapması planlanmaktadır" denildi.