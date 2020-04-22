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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulunuyor

22 Nisan 2020 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 18:56
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Eli kanlı teröristlerin korkulu rüyası: Dağların aslanları düşmana göz açtırmıyor

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