Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"Bugün de Türkiye AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kere daha vurguladık. Türkiye AB'ye aday ülkedir. Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan aday bir ülke olduğunu inkar eden açıklamaların hiçbir önemi yoktur. Komisyon sözcüsünün yaptığı açıklama önemlidir. AB'nin özellikle kilitlediği kapıları kendi için açması gerektiğini öneriyoruz. Diğer taraftan 18 Mart mutabakatının tam anlamıyla her iki tarafın uygulaması iki tarafın yararınadır. İyi bir iş birliğimiz var ama AB'nin 18 Mart Mutabakatı'nın bazı koşullarını uygulaması gerekiyor. bu mutabakatın içinde 5 fasılın açılması var fakat bazı ülkeler sebebiyle bu fasıllar açılmamıştır.

Gezi olaylarından bu yana halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti devirmek için çok sayıda girişimler oldu. Yüksek Düzeyli Siyasi Toplantıları'n yanında AB ile diğer alanlarda da ilişkimiz var. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte de sürdürmemiz gerekiyor. Avrupa'da parlamento seçimleri var, Brexit devam ediyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele özellikle hem bizim hem de AB için önemlidir. Ülkemiz ve AB ülkeleri terör saldırılarına maruz kalmıştır. Her alanda AB ile yakın iş birliği içinde olmamız iki tarafın yararınadır. AB'den somut destek beklemek en doğal hakkımızdır. En son PKK ile ilgili alınan karar önemlidir. AB ile terörle mücadelemizde daha çok destek bekliyoruz.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

Gümrük birliğinin güncellenmesi her iki tarafın yararınadır. Son zamanlarda AB tarafında İPA kesinti gördük. Bu kesintiler Türkiye ekonomisini batırmaz ama Avrupa Birliği imajını olumsuz etkiler.

Vize muafiyeti konusu ele aldık. Vize serbestisi için 72 kriterden 7 kriter kalmıştı. 6'ya düştü. Ne yapacağımızı bugünkü toplantıda da ele aldık. İnşallah bir önce vize serbestisine de geçmiş olacağız.

Balkanlar, Suriye, Irak, Libya, Yemen gibi konuları ele alacağız."

FEDERİCA MOGHERİNİ'NIN KONUŞMASINDAN SATIŞ BAŞLARI:

"Bugünkü toplantıyı çok verimli bir toplantı olarak değerlendirmek istiyorum. Düşüncelerimizi, vizyonumuzu ve gelecek hedeflerimizi görüşme imkanımız oldu. Son derece pozitif, yapıcı, açık ve dürüst bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusundaki memorandum konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Bunun uygulanması oldukça önemlidir. Türkiye'nin bu konudaki öneminin altını çizmek istiyoruz.

AB Türkiye'ye göç krizinde destek vermeye devam edecektir. Bizim ortaklığımız ve iş birliğimiz oldukça önemli. Suriye, Irak, İran, Orta Doğu barış süreci ve körfez bölgesi açısından da önemlidir. Türk hükümeti ile bir bilgi grubumuz var. AB Türkiye'yi güçlü görmek istiyor. Birlikte çalıştığımız konumda Türkiye'nin refah içinde demokratik bir ülke olmasını istiyoruz."

Ortak çalışmalarımızda yoğun bir gündem var. Yüksek düzeyde toplantılar takvimi var. Bütün bölgesel dış politika konusunda beraber çalışmak istiyoruz.

JOHANNES HAHN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Birlikte teknik düzeyde ve siyasi düzeyde pek çok alanda çalışmalarımızı yapıcı şekilde gerçekleştirmeye devam etti. Biz sadece konuşu değil yakın komşularız. Ortak çıkarlarımız söz konusu.