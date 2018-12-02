Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İnsanlığın kazanımları ve fırsatları yavaş yavaş yok oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sömürü, eşitsizlik ve terörizm gibi sorunların son dönemde giderek yükseldiğini belirterek, "İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu zorluklar, insanlığın kazanımları ve fırsatlarını yavaş yavaş yok ediyor." dedi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde yayımlanan bir makale kaleme alan Çavuşoğlu, bu yıl 5'incisi düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın önemine değinerek, insanlığın gidişatına ilişkin uyarılarda bulundu.

21'inci yüzyılda insanlığın belirgin bir zorlukla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk, kurumlar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, hesap verilebilirlik, serbest ticaret, cinsiyet eşitliği ve diğer alanlarda elde edilenler kapsamında birçok insanın bardağın dolu tarafını gördüğü sırada bardağın boş tarafı kendini belli etmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Ticaret savaşları, uluslararası sömürünün yeni formları, jeopolitik rekabet, büyük güçlerin vesayet savaşları, ulus devletlerin parçalanmaları, terörizm, yabancı düşmanlığı, İslam'a karşı düşmanlık, yükselen eşitsizlik ve adaletsizlik, bardağın boş tarafını oluşturan son dönemdeki eğilimler arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu zorluklar, insanlığın kazanımları ve fırsatlarını yavaş yavaş yok ediyor." görüşünü paylaşan Çavuşoğlu, hangi tarafın kazanacağını ise insanların olumlu sonuçlara ulaşmak için ne kadar birlikte çalışabileceklerinin belirleyeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, insiyatif alınmadığı takdirde "kötünün kazanacağı" uyarısında bulunarak, "Bekle-gör tavrı artık makul değil. Politika seçenekleri, ara buluculuktan teröristlere karşı güç kullanımı arasında değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin insani ve girişimci yaklaşımıyla Suriye'de 4 bin kilometrekarelik alanın DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerinden temizlendiğini belirten Çavuşoğlu, "Eğer müdahale edilmeseydi halkımız hala bu teröristlerin saldırılarına maruz kalacaktı ve Suriye'deki trajedide bir siyasi çözüm ulaşılamaz hale gelecekti." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Suriye'deki durumun bir milleti yakan yangının nasıl öngörülemez sonuçlar doğuracağını bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, "Binlerce kilometre uzaktakiler dahil olmak üzere herkes, terör tehdidi, ekonomik şok, düzensiz göç ya da yaralı insanlık vicdanı dolayısıyla bunun acısını çekecek." görüşünü paylaştı.