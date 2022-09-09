Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'yı telefonda tebrik etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Trampa ile tebrik amaçlı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Trampa'yı tebrik ederek, "Yunanistan'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

İskeçe'de bugün yapılan müftü seçiminde halkın büyük desteğini alan Mustafa Trampa, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü unvanına hak kazanmıştı.