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Çavuşoğlu, Suriye Zirvesi öncesi Rus mevkidaşıyla biraraya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konulu dörtlü zirve öncesi ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, Suriye konulu dörtlü zirve öncesi İstanbul'da ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün düzenlenecek Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak.

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