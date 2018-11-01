Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gitti

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "YSK Dördüncü Toplantısı’nın hazırlıklarını ele almak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Doha’dayız." ifadesini kullandı.

#Türkiye-#Katar Yüksek Stratejik Komite (YSK) Dördüncü Toplantısı’nın hazırlıklarını ele almak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Doha’dayız.



We are in Doha to review preparations for the fourth meeting of #Turkey-#Qatar Supreme Strategic Committee and to hold bilaterals. pic.twitter.com/FRGZZuRQAA — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 1, 2018

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin daveti üzerine bu ülkeye 2 günlük ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu'nun, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin temaslarda bulunması bekleniyor.