Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'a gitti

#Türkiye-#Katar Yüksek Stratejik Komite (YSK) Dördüncü Toplantısı’nın hazırlıklarını ele almak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Doha’dayız.



We are in Doha to review preparations for the fourth meeting of #Turkey-#Qatar Supreme Strategic Committee and to hold bilaterals. pic.twitter.com/FRGZZuRQAA