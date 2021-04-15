Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de

AA 15 Nisan 2021 Perşembe 23:29 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:46

Özel uçakla saat 22.00'de Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için #KKTC'deyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Cenevre'de 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında düzenlenecek Kıbrıs konulu gayriresmi konferans öncesi yarın KKTC'de temaslarda bulunacak.