Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Semjen ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile Antalya'da görüştü.
- AA
Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen ile Antalya'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Semjen ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık." ifadesini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.