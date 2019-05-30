27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8847
  • 6,5629
  • 243.605
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mekke'de temaslarda bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde Türk vatandaşlarıyla iftarda bir araya geldi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde umre ibadeti için ülkeye gelen Türk vatandaşlarıyla iftarda buluştu.
 
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'ni ziyaret etti.
 
Burada Türk vatandaşlarıyla birlikte orucunu açan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekke'de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde kucaklaştık." ifadesini kullandı.
 
Bakan Çavuşoğlu ayrıca paylaşımında vatandaşlarla kucaklaşmasından samimi görüntülere yer verdi.

80 metre fren izi bıraktı, serbest bırakıldı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir'

'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir'

Başkan Erdoğan Putin ile Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek

Başkan Erdoğan Putin ile Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek

L-UMTAS, tam isabetle vurdu

L-UMTAS, tam isabetle vurdu

Beyaz Saray öünde kendini ateşe veren kişi öldü

Beyaz Saray öünde kendini ateşe veren kişi öldü
 

POPÜLER HABERLER

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Star Wars evreni ziyarete hazır

Star Wars evreni ziyarete hazır

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA