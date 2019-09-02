Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefonda görüştü.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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