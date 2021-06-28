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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Roma'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Temon ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:54
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İtalya'nın ev sahipliğinde Roma Fuar Merkezi'nde düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarına iştirak eden Çavuşoğlu, toplantılar kapsamında bazı ikili temaslarda da bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden mevkidaşıyla görüştüğünü belirterek, "Kendilerine her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik." ifadesini kullandı.

Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile de görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, bölgesel meseleleri ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunu ele aldık." bilgisini verdi.

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