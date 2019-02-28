Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye hakkında görüştü.
- AA
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye konusu ele alındı.
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