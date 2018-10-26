Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'da 2 Ekim'de öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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